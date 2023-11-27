Ирландская полиция начала расследование по делу о разжигании ненависти в отношении Конора Макгрегора. Поводом стали его посты о мигрантах

Ирландская полиция начала проверку постов бойца ММА Конора Макгрегора в соцсетях, сообщает The Telegraph. Расследование идет по делу о разжигании ненависти.

Как пишет The Telegraph, в прошлый четверг в центре Дублина люди, выступающие против ирландской политики в отношении мигрантов, разгромили магазины и подожгли несколько полицейских машин. Sky News описывал происходящее в городе как хаос: некоторые протестующие грабили магазины, другие вступали в стычки с полицией.

Поводом для волнений стала атака на дублинский детский сад, совершенная в тот же день неназванным человеком. Он ранил трех детей и работника яслей. Силовики не называли национальность атакующего, но в интернете появились предположения, что на детей напал иностранец из Алжира.

По словам местной полиции, беспорядки в Дублине начались именно после того, как в интернете начала распространяться информация о национальности нападавшего. Силовики заявили, что за беспорядками стояла «хулиганская группировка с ультраправой идеологией».

Боец ММА из Дублина Конор Макгрегор написал в соцсетях, что не оправдывает беспорядки, но призывает к переменам в ирландском законодательстве о мигрантах. Также он перечислил несколько преступлений, совершенных иммигрантами против граждан Ирландии. Макгрегор заявил, что «если правительство в ближайшее время не предпримет план действий по обеспечению безопасности Ирландии, то это сделает он сам». По данным The Telegraph, именно эти сообщения сейчас изучает ирландская полиция в рамках расследования по факту распространения ненависти в интернете.

Заместитель премьер-министра Ирландии Михол Мартин назвал высказывания Макгрегора «абсолютно позорными» и неприемлемыми.

Как пишет The Telegraph, в последние месяцы Макгрегор активно участвует в интернет-дискуссиях о мигрантах. Например, после того, как словацкий рабочий был признан виновным в убийстве ирландской учительницы в Талламоре, Макгрегор призвал к «серьезным реформам политики в отношении иммиграционных процессов и процесса приема беженцев в Ирландии». Он потребовал создания в стране специальной комиссии по оценке и контролю всех въезжающих в Ирландию.

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