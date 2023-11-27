Латвия стала крупнейшим поставщиком виски в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные официальной статистики.

Так, за девять месяцев 2023 года Россия импортировала виски на общую сумму в 262,5 миллиона долларов. Как отмечает агентство, это почти вчетверо больше объемов, ввезенных в страну в январе-сентябре прошлого года.

При этом из Латвии в Россию ввезли этого крепкого напитка на общую сумму в 190,6 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом объем импорта виски в Россию из Латвии вырос в шесть раз.

На втором месте в нынешнем году оказалась Литва. Оттуда виски ввезли на общую сумму в 28,9 миллиона долларов.

По мнению экспертов, такие показатели говорят о том, что виски в Россию реэкспортируют. «Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в Россию. Поэтому и для таможенной статистики отправителем являются прибалтийские страны. По сути, логистическая цепочка не поменялась, изменился немного документооборот. Причина — зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки», — пояснил BFM президент компании Ladoga Вениамин Грабаро.

В пятерку лидеров по поставкам виски в Россию также вошла Великобритания (10,4 миллиона долларов), Франция (семь миллионов долларов) и увеличившая по сравнению с прошлым годом объем экспорта в два с половиной раза Армения (5,6 миллиона долларов).

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