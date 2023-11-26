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Десятки дронов атаковали пять российских регионов 

11:56 • 26.11.2023

Десятки дронов атаковали пять российских регионов. Беспилотники сбили над Московской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областями, отчитались в Минобороны. 

Около четырех утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе комплексы ПВО сбили беспилотники, которые якобы летели на столицу. Позже он написал об еще одном сбитом дроне в городском округе Подольск. 

А затем сообщил, что «выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка полета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)». «Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — написал Собянин около шести утра 26 ноября. 

В свою очередь, глава Московской области Андрей Воробьев уточнил, что над регионом сбили пять БПЛА. Из-за этого на несколько часов ограничивали работу московские аэропорты Внуково и Домодедово.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утверждает, что силы ПВО сбили  беспилотники над территориями Дзержинского и Жуковского районов. 

Еще по меньшей мере два дрона в ночь на 26 ноября сбили в Тульской области. «Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», — сообщил местный губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа. О пострадавших не сообщается. 

Кроме того, беспилотники атаковали Смоленскую область. По словам губернатора региона Василия Анохина, никто не пострадал. 

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