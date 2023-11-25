На переговорах в 2022 году Россия предлагала Украине мир в обмен на обещание не вступать в НАТО — лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

На переговорах в Беларуси и Турции, которые состоялись после начала войны в 2022 году, российская делегация обещала Украине мир в обмен на отказ от вступления в НАТО. Об этом в интервью телеканалу «1+1» сообщил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который возглавлял украинскую делегацию.

«Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. [...] Они готовы были закончить войну, если мы возьмем — как Финляндия когда-то — нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное — косметические и политические "приправки" о денацификации, русскоязычном населении и бла-бла-бла», — сказал Арахамия (цитата по «Украинской правде»).

На вопрос о том, почему Украина не согласилась на такой шаг, он ответил, что «доверия к россиянам не было».

«Во-первых, чтобы на этот пункт согласиться, надо менять Конституцию. Наш путь в НАТО записан в Конституцию. Во-вторых, нет и не было доверия к россиянам, что они это сделают. Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные — потому что они зашли, на самом деле, неподготовленные к такому сопротивлению», — отметил Арахамия.

По его словам, когда украинская делегация вернулась в Киев после переговоров с Россией, туда прилетел тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Он сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать — и давайте будем просто воевать», — поделился Арахамия. Он добавил, что другие западные партнеры тоже советовали Украине «не идти на эфемерные гарантии безопасности» с Россией.

Также Арахамия прокомментировал вопрос о перспективе дальнейших переговоров между Киевом и Москвой.

«Россия сразу сядет за стол переговоров. Как только мы их позовем, на следующий день они составят делегацию и будут ждать. [...] Они мечтают о таком сценарии. Потому что это для них выгоднее, чем для нас», — сказал он.

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