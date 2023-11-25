Мэр Пензы призвал отложить установку в школах мемориальных досок погибшим в Украине военным

Мэр Пензы Александр Басенко предложил отложить установку на зданиях школ мемориальных досок погибшим в Украине военным. Об этом сообщает PenzaInform.

По информации издания, 24 ноября на сессии Пензенской городской думы депутат Алексей Иванов раскритиковал директора одной из местных школ за его нежелание установить на мемориальную доску выпускнику, погибшему на войне. «Складывается впечатление, что он попросту саботирует проведение специальной военной операции», — сказал Иванов. Мэр города Басенко встал на защиту директора.

«Я с величайшим уважением отношусь к участникам специальной военной операции. Мы принимаем большое количество мер социальной поддержки их семей. Но я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от 7 лет», — сказал он.

Басенко добавил, что сейчас во всех школах Пензы создаются специальные «уголки памяти» с фотографиями погибших на войне.

«Речь не идет о том, чтобы отказать. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев. Давайте дождемся завершения процесса и всех перечислим поименно на одной доске», — сказал Басенко.

Депутат Александр Хинштейн назвал позицию Басенко «недопустимой» и «некорректной». «Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев является одной из важнейший государственных задач», — написал он.

Хинштейн также выразил надежду на то, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко «поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала».

Обновлено в 14:52. Добавлен комментарий Хинштейна.

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