Около 68 тысяч россиян получили паспорта и ВНЖ в других странах за первые девять месяцев 2023 года. Это вдвое больше, чем год назад

Около 68 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других стран за первые девять месяцев 2023 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве журналистам рассказали, что 38 тысяч россиян уведомили власти о наличии у них гражданства других стран, еще 30 тысяч — о получении документа, позволяющего постоянно пребывать на территории другой страны. Чаще всего россияне получали паспорта и ВНЖ в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США. После начала войны в Украине многие россияне уехали за границу. Вторая волна эмиграции произошла в сентябре 2022 года, когда в России объявили мобилизацию. Точное количество уехавших россиян неизвестно. В мае 2023-го «Русская служба Би-би-си» писала, что за 2022 ВНЖ в Европе, Турции и странах СНГ получили по меньшей мере 155 тысяч россиян, еще 15 тысяч подали заявки на получение политического убежища.

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