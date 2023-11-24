С начала мобилизации в России завели более четырех тысяч уголовных дел о побеге со службы — «Медиазона»

С начала мобилизации в российские суды поступило 4121 уголовное дело о самовольном оставлении части (ч. 3.1 и 5 статьи 337 УК). Об этом со ссылкой на данные с сайтов военных судов сообщает «Медиазона».

По большинству этих дел (3470) судебные решения уже вынесены, отмечает издание. По информации журналистов, начиная с июня 2023 года российские суды выносят примерно по 100 приговоров по таким делам за неделю. Большинство фигурантов дел о самовольном оставлении части получают условные сроки.

Также за время мобилизации в суды поступило 317 дел о неисполнении приказа (часть 332 УК), пишет «Медиазона». Большинство были возбуждены в Калининградской области, Ростове, Приморском крае и на камчатке. По более тяжкой статье о дезертирстве (338 УК) в суды поступило 96 дел.

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