На московской электроподстанции «Чагино» ночью произошел пожар

На московской электроподстанции «Чагино» в ночь на 24 ноября произошел пожар, передает ТАСС.

«На Чагинской улице в районе дома №2, строение 2, на территории электроподстанции "Чагино" произошло возгорание трансформатора на площади 200 квадратных метров», — сказал собеседник агентства в оперативных службах. Сейчас станция работает в штатном режиме.

Официально о причинах пожара не сообщалось. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на неназванный источник. Телеграм-канал также утверждает, что огонь перекинулся на резервуар с топливом емкостью 120 тонн, однако с ним «быстро справились» пожарные.

Это второй похожий случай за два дня. Накануне пожар на электроподстанции произошел в Ленинском городском округе Московской области. В ночь на 23 ноября телеграм-канал Baza написал о вспышке, которую очевидцы видели рядом с электроподстанцией в Лыткарино. После этого в округе отключилось электричество. Без света остались несколько населенных пунктов Подмосковья. Подачу электроэнергии возобновили через несколько часов.

О причинах вспышки официально не сообщалось. В пресс-службе администрации городского округа Лыткарино сказали РБК, что «произошел инцидент в селе Молоково».

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