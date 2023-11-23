В России введут штрафы до 500 тысяч рублей за распространение материалов «иноагентов» без маркировки

В России начнут штрафовать на суммы от 300 до 500 тысяч рублей за распространение материалов «иноагентов» без соответствующей маркировки. С такой инициативой выступил Минюст. Замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что соответствующее постановление правительства и ведомственный приказ уже готовятся.

По его словам, речь идет о штрафах для «обычных людей», которые «умышленно или неумышленно помогают “иноагентам”». «Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина, а забыл промаркировать. Книги — то же самое. […] Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — цитирует Свириденко ТАСС.

Замминистра добавил, что соответствующий приказ будет подписан главой Минюста в конце ноября, после чего министерство начнет «пополнять свой бюджет».

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