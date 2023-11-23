В Коми пьяный полицейский пытал женщину, заставляя ее признаться в убийстве мужа

В городе Ухта в Коми полицейскому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК) за то, что он пытал женщину, требуя от нее признания в убийстве мужа. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в июне 2023 года силовик приехал в квартиру на вызов для «установления обстоятельств совершения преступления». Там он применил физическую силу к женщине, требуя, чтобы она призналась в совершении «особо тяжкого преступления».

Агентство «БНК» сообщает, что 22 ноября полицейского арестовали на два месяца. В сообщении МВД по республике Коми говорится, что при подтверждении вины он будет уволен из полиции.

Телеграм-канал Baza пишет, что речь идет о 36-летнем подполковнике полиции Владимире Торлопове. По информации издания, в ночь на 24 июня он, будучи пьяным, приехал на место убийства 57-летнего жителя Ухты Алексея Ширшикова. Торлопов решил, что убийство совершила 50-летняя гражданская жена погибшего, однако она отказалась признавать свою вину. Как отмечает «БНК», женщина настаивала, что преступление совершил другой человек, и назвала конкретную фамилию. Тем не менее, Торлопов начал избивать женщину: он таскал ее за волосы, кидал на труп и удерживал на нем, душил и выкручивал ей руки.

Как отмечает Baza, на следующий день после этого Торлопова повысили до замглавы ОВД Ухты и начальника полиции. Уголовное дело на него завели только через полгода.

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