Экс-замминистра энергетики России обвинили в мошенничестве

В Москве силовики задержали бывшего заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), был задержан Нидзельский Петр Васильевич 1945 года рождения. В ходе допроса ему были официально выдвинуты обвинения», — сказал он. При этом собеседник агентства не раскрыл фабулу обвинения и деталей уголовного дела.

В свою очередь, пресс-служба Мещанского районного суда Москвы сообщила, что Нидзельский помещен в СИЗО до 18 января 2024 года.

Петр Нидзeльский занимал пост заместителя министра энeргетики России с 1994 года по 2004 год. Предъявленные обвинения грозят ему лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом на сумму до одного миллиона рублей.

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