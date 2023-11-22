В Донбассе во время выступления погибла российская актриса Полина Меньших. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил петербургский театр-студия «Портал». Как следует из сообщения, здание в котором выступала Меньших попало под обстрел ВСУ 19 ноября.

В свою очередь, агентство ТАСС уточняет, что Меньших выступала в селе Кумачово в Старобешевском районе аннексированной Донецкой области Украины. По данным агентства, актриса приехала туда с концертом на День ракетных войск и артиллерии.

«Одним хаймарсом разбили машины волонтеров, вторым - гримерку с артистами и сцену. Потом еще добавили по тем, кто бросился вытаскивать людей из под завалов и оказывать им первую помощь», — написал в своем телеграм-канале российский военный Платон Маматов.

Сообщения о ракетном ударе по Кумачово подтвердили и представители ВСУ. Так, командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадяра» при 59 бригаде ВСУ Роберт Бровди написал, что в результате удара были убиты 25 и ранены еще сто российских военных.

На следующий день после удара в Следственном комитете заявили, что будут расследовать обстрел Кумачово, в результате которого «погибла мирная жительница».

В свою очередь, телеграм-канал Astra опубликовал видео, на котором, утверждается, запечатлен момент обстрела во время выступления актрисы.

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