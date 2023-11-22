Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили уголовное дело о госизмене

Против тренера из Дагестана возбудили дело о госизмене. Речь идет о бывшем главном тренере сборной республики по кикбоксингу Ахмеде Ахмедове. Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена) за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО», — сказал один из них. По данным силовиков, Ахмедов по-прежнему воюет на стороне ВСУ в Украине.

Как отмечает телеканал «Дождь», Ахмед Ахмедов — заслуженный тренер России. Под его руководством 16 дагестанских спортсменов стали чемпионами мира и Европы. В 2017 году он переехал в Украину, где тренировал национальную сборную по этому виду спорта, а также возглавлял украинскую федерацию профессионального кикбоксинга «К-1»

Как сообщалось, после начала российского вторжения в Украину Ахмедов вступил в ряды ВСУ. При этом он говорил журналистам, что сохранил российский паспорт, а в Дагестане у него осталась семья.

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