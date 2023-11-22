В Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с локомотивом. Есть пострадавшие

В Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с локомотивом. В результате пострадали и обратились за медицинской помощью 25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Там рассказали, что машинист пассажирского состава успел экстренно затормозить, но избежать столкновения не смог. Позже в РЖД признались, что авария произошла из-за «грубого нарушения при организации работы станции».

В компании пообещали провести проверку, а также оплатить лечение пострадавшим пассажирам. Кроме того, они получат страховые компенсации, добавили в РЖД.

В свою очередь, в минздраве Ульяновской области сообщили, что пострадавшие в результате столкновения поездов получили легкие травмы и в госпитализации никто из них не нуждается.

Телеграм-канал Baza без указания источников пишет, что пассажирский поезд столкнулся с локомотивом из-за ложного сигнала о свободных путях.

По данным телеграм-канала, путь, по которому следовал пассажирский поезд «Адлер-Пермь», занял маневровый состав с 10 пустыми вагонами, который следовал из Димитровграда. При этом по неизвестной причине не сработала автоматическая система, предназначенная для исключения случаев, когда два состава движутся по одному пути. В свою очередь, машинисты из-за плохой видимости не смогли вовремя заметить, что путь, по которому следует их состав, занят.

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