«ИДИТЕ НА ХУЙ ОБОЙДЕТЕСЬ». На Антона Долина составили протокол за нестандартное содержание плашки «иноагента»

На известного кинокритика Антона Долина составили протокол из-за плашки «иноагента». Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

По его данным, поводом для составления протокола по статье об отсутствии маркировки «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП) стали пять постов Долина в его телеграм-канале, которые он опубликовал в 2022 году вскоре после его внесения в реестр «иноагентов».

Так, в одном из постов Долин вместо стандартной маркировки написал: «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИДИТЕ НА ХУЙ ОБОЙДЁТЕСЬ ДЫР БУЛ ЩИЛ УБЕЩУР ЛОГА МИРА ВАПЫЕК».

В другом посте вместо плашки Долин разметил текст: «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПХНГЛУИ МГЛВНАФХ КТУЛХУ РЛЬЕХ ВГАХНАГЛ ФТАГН».

Роскомнадзор счел, что в этих публикациях отсутствует указание на то, что они созданы «иноагентом», что и послужило поводом для составления протокола.

Власти России признали Антона Долина «иноагентом» 14 октября 2022 года. Внесение его в соответствующий реестр Минюст обосновал тем, что он сотрудничал с изданиями, признанными «иностранными агентами».

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