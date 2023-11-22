Мобилизованного сержанта приговорили к рекордному сроку по делу о дезертирстве

В Комсомольске-на-Амуре военный суд вынес приговор мобилизованному Роману Егорову, назначив ему 10 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «младший сержант» по делу о дезертирстве и самоволке. Материалы суда обнаружила «Медиазона».

Романа признали виновным сразу по 4 статьям УК — в самовольном оставлении службы на срок свыше месяца (часть 5 статьи 337 УК), неявке в часть дольше двух суток (часть 2.1 статьи 337 УК), оставлении службы на срок менее месяца (часть 3.1 статьи 337 УК), а также в дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК).

Как было установлено следствием, Егоров три раза покидал воинскую часть. «Свою неявку и отсутствие в воинской части в указанные периоды обосновал наличием бытовых домашних проблем и ссорой с женой», — говорится в документе.

За год после объявления Владимиром Путиным мобилизации 21 сентября 2022 года в суды поступило больше трех тысяч дел о самовольном оставлении части. Как уточняет «Медиазона», больше половины приговоров — условные. Судьи применяют такое наказание для возможного возвращения осужденных на фронт, где в случае любого нарушения срок можно изменить на реальный.

Приговор Егорову стал самым суровым из всех известных случаев, связанных с побегом мобилизованных со службы, отмечают журналисты. Прежний рекорд был отмечен в июне 2023. Тогда военный суд в Приморском крае приговорил к девяти годам колонии мобилизованного Андрея Дивисенко.

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