Команда Навального нашла недвижимость в ОАЭ у семей 13 депутатов Госдумы

Команда Навального выпустила расследование, в котором сообщается об имеющейся у депутатов Государственной Думы и их близких родственников недвижимости в Дубаях (ОАЭ). Самая дорогая недвижимость оценивается авторами более чем в 2 миллиарда рублей. В целом упоминаются квартиры и дома 13 действующих депутатов.

Григорий Аникеев, «Единая Россия»

Пентхаус площадью 1200 квадратных метров с 557-метровой террасой на острове Пальм Джумейра оценили в 2,135 миллиарда рублей.

Александр Прокопьев, «Единая Россия»

В 2022 году его семья купила 12 квартир, 11 из которых находятся на 63-м этаже Paramount Tower. Общая стоимость жилья, согласно оценке команды Навального, — 700 миллионов рублей.

Роман Лябихов, КПРФ

Записал на свою 26-летнюю дочь шесть дубайских квартир. Полная тезка жены депутата владеет еще тремя квартирами и офисным помещением. Общая стоимость всех 10 объектов недвижимости составляет 500 миллионов рублей.

Павел Федяев, «Единая Россия»

Квартиры стоимостью 361 миллион рублей приобрел отец Михаила, владелец шахты «Листвяжная», в которой из-за взрыва в 2021 году погиб 51 человек.

Руслан Гаджиев, «Единая Россия».

Записал квартиру за 188,5 миллионов рублей на свою сестру.

Владимир Кошелев, ЛДПР

В 2021 году купил 180-метровую квартиру в Дубае за 188 миллионов рублей.

Владислав Резник, «Единая Россия»

В расследовании упоминаются две квартиры по 165 квадратных метров в ЖК в Дубае общей стоимостью 185 миллионов рублей, купленные в 2022 году. Они оформлены на его жену. Спустя год семья приобрела еще одну квартиру в комплексе Palm Beach Towers.

Борис Пайкин, ЛДПР

Купил 100-метровую квартиру в районе Дубай Марина за 88 миллионов рублей.

Зелимхан Муцоев, «Единая Россия»

На брата Амирхана Мори оформлена квартира стоимостью 74 миллиона рублей.

Сайгидпаша Умаханов, «Единая Россия»

185-метровая квартира стоимостью 63 миллиона рублей оформлена на брата депутата.

Анатолий Бифов, КПРФ

В 2020 году в Дубай переехал его брат Заур, затем по квартире купили дети депутата Анзор и Алия, а также племянник Залим (101-метровая квартира за 60 миллионов рублей).

Александр Сидякин, «Единая Россия».

Гражданская жена и мать детей депутата Ксения Швырева приобрела в 2022 году 77-метровую квартиру за 57 миллионов рублей.

Рахим Азимов, «Единая Россия»

Квартира в ЖК Sensoria at Five Luxe оформлена на брата. Стоимость недвижимости в расследовании не уточняется.

Материалы расследования основаны на выписках с сайта земельного реестра Дубай. Общая оценочная стоимость 35 объектов недвижимости, названной в видео, составляет не менее 4 миллиардов 599 миллионов рублей.

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