Команда Навального нашла недвижимость в ОАЭ у семей 13 депутатов Госдумы

Команда Навального выпустила расследование, в котором сообщается об имеющейся у депутатов Государственной Думы и их близких родственников недвижимости в Дубаях (ОАЭ). Самая дорогая недвижимость оценивается авторами более чем в 2 миллиарда рублей. В целом упоминаются квартиры и дома 13 действующих депутатов.
- Григорий Аникеев, «Единая Россия»
Пентхаус площадью 1200 квадратных метров с 557-метровой террасой на острове Пальм Джумейра оценили в 2,135 миллиарда рублей.
- Александр Прокопьев, «Единая Россия»
В 2022 году его семья купила 12 квартир, 11 из которых находятся на 63-м этаже Paramount Tower. Общая стоимость жилья, согласно оценке команды Навального, — 700 миллионов рублей.
- Роман Лябихов, КПРФ
Записал на свою 26-летнюю дочь шесть дубайских квартир. Полная тезка жены депутата владеет еще тремя квартирами и офисным помещением. Общая стоимость всех 10 объектов недвижимости составляет 500 миллионов рублей.
- Павел Федяев, «Единая Россия»
Квартиры стоимостью 361 миллион рублей приобрел отец Михаила, владелец шахты «Листвяжная», в которой из-за взрыва в 2021 году погиб 51 человек.
- Руслан Гаджиев, «Единая Россия».
Записал квартиру за 188,5 миллионов рублей на свою сестру.
- Владимир Кошелев, ЛДПР
В 2021 году купил 180-метровую квартиру в Дубае за 188 миллионов рублей.
- Владислав Резник, «Единая Россия»
В расследовании упоминаются две квартиры по 165 квадратных метров в ЖК в Дубае общей стоимостью 185 миллионов рублей, купленные в 2022 году. Они оформлены на его жену. Спустя год семья приобрела еще одну квартиру в комплексе Palm Beach Towers.
- Борис Пайкин, ЛДПР
Купил 100-метровую квартиру в районе Дубай Марина за 88 миллионов рублей.
- Зелимхан Муцоев, «Единая Россия»
На брата Амирхана Мори оформлена квартира стоимостью 74 миллиона рублей.
- Сайгидпаша Умаханов, «Единая Россия»
185-метровая квартира стоимостью 63 миллиона рублей оформлена на брата депутата.
- Анатолий Бифов, КПРФ
В 2020 году в Дубай переехал его брат Заур, затем по квартире купили дети депутата Анзор и Алия, а также племянник Залим (101-метровая квартира за 60 миллионов рублей).
- Александр Сидякин, «Единая Россия».
Гражданская жена и мать детей депутата Ксения Швырева приобрела в 2022 году 77-метровую квартиру за 57 миллионов рублей.
- Рахим Азимов, «Единая Россия»
Квартира в ЖК Sensoria at Five Luxe оформлена на брата. Стоимость недвижимости в расследовании не уточняется.
Материалы расследования основаны на выписках с сайта земельного реестра Дубай. Общая оценочная стоимость 35 объектов недвижимости, названной в видео, составляет не менее 4 миллиардов 599 миллионов рублей.
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