Троих иностранцев арестовали по делу о массовом отравлении метадоном в Астрахани 

Советский районный суд Астрахани арестовал троих иностранцев по делу о массовом отравлении метадоном. Всего в больницы с 19 по 20 ноября попал 21 человек, которые употребили наркотики. Трое скончались, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Обвиняемые — граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, как сообщает местное МВД, купили наркотики в интернет-магазине и забрали их в областном центре. По версии следствия, наркопотребители получили передозировку метадоном, так как думали, что употребляют другое наркотическое средство — мефедрон.

«Эти наркотики схожи по виду, но имеют различные дозировки и воздействие на организм. Следствие проверяет эту версию», — говорится в сообщении МВД.

В отношении троих фигурантов возбудили уголовные дела по статье о «незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору» (пункт «а» часть 3 статьи 228.1 УК), а также о «причинении смерти по неосторожности» (статья 109 УК).

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