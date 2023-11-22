Два человека погибли в результате удара по больнице в Селидово в Донецкой области

Как минимум двое человек погибли и восемь ранены после ракетного удара российской армии по больнице в Селидово в Донецкой области, сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами может быть еще один человек.

По данным прокуратуры, 20 ноября в 23:35 российская армия ударила по г. Селидово, вероятно, из ракетного комплекса С-300. Объектом удара российских войск стала городская больница, в которой находились люди. Восемь граждан получили контузии и осколочные ранения.

Вчера поступали сведения об одном погибшем. Тело второго человека спасатели достали сегодня утром из-под завалов частично разрушенной больницы. В 9 утра по местному времени Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о разборе 78 тонн разрушенных строительных конструкций.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.