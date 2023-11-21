На Сахалине военного приговорили почти к трем годам за отказ воевать в Украине

На Сахалине военного приговорили почти к трем годам колонии за отказ воевать в Украине. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего, чье имя не называется, виновным в неисполнении приказа в период мобилизации (часть . 2.1 статьи 332 УК) и назначил ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как утверждало следствие, 25 июля обвиняемый отказался выполнить приказ, полученный от командира его воинской части, и отправиться в зону боевых действий в Украину, так как опасался за свою жизнь. Согласно распоряжению командования, отправиться на войну военнослужащий должен был 27 июля, но он в этот день не явился на службу. На следующий день командир снова отдал тот же приказ, но подсудимый снова отказался его исполнять, на этот раз в присутствии сослуживцев.

По мнению суда, обвиняемый сделал это, пытаясь найти поддержку среди своих товарищей по службе. В ходе процесса свидетели рассказали, что действия подсудимого способствовали совершению аналогичных преступлений его сослуживцами, которые раньше не решались ослушаться командования.

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