В строй возвращаются 98% раненных в Украине российских солдат — начальник госпиталя имени Бурденко

В строй возвращаются 98% раненных в Украине российских солдат. Об этом в интервью газете «Известия» заявил начальник главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко Денис Давыдов.

Сравнивая текущую ситуацию с временами Великой Отечественной войны, он отметил, что тогда в строй удавалось вернуть лишь 75% раненных, а доля военных, умерших в госпиталях составляла 7,5%, тогда как сейчас этот показатель составляет лишь 0,45%.

Среди факторов, которые позволяют увеличить количество выживших и вернувшихся в строй раненных солдат, Давыдов отметил развитие новых технологий, которые позволяют как оказать более качественную первую медицинскую помощь, так и более оперативно эвакуировать раненого и доставить его в госпиталь.

Другим важным фактором стало использование «экопротезов». «Проходя мимо, вы даже не обратите внимание, что у человека отсутствует конечность или ее сегмент, и она замещена экзопротезом. А кроме того, у нас достаточно много должностей, и есть потребность в том, чтобы эти люди продолжали службу в Вооруженных силах и продолжали помогать армии», — сказал Давыдов.

«После тяжелых увечий люди возвращаются на службу в подразделения, где ведется штабная работа, обучение. Эти люди обладают огромным опытом, они нужны Минобороны», — добавил он, отметив, что если в прежние времена возвращение на службу в армию ампутанта было исключением, как, например, в случае с известным летчиком Александром Мересьевым, то теперь это стало «обычным явлением».

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