В Крыму умер 19-летний срочник. До этого ему предлагали подписать контракт, а врач говорил о следах побоев на его теле

19-летний солдат-срочник из Карелии Андрей Лажиев умер во время службы в аннексированном Крыму. Его семья уже несколько недель не может получить тело, сообщает «Север.Реалии». Перед смертью Лажиеву неоднократно предлагали подписать контракт, рассказал его отец.

Как пишет «Север.Реалии», юношу призвали на срочную службу в июне 2023 года. «Вариант не идти в армию у нас в семье даже не рассматривался. Надо по закону — значит, надо», — сказал журналистам его отец Николай.

В августе после принятия присяги Андрея Лажиева перевели в воинскую часть в крымское село Перевальное. После этого он три недели не выходил на связь с семьей, а 21 сентября позвонил родителям и сообщил, что находится в полевом госпитале. При этом где конкретно Лажиев находился, он не знал. Родители срочника обратились в военкомат родного города Питкяранты и потребовали объяснений, но не получили их. Через два дня Андрея Лажиева перевели в другой крымский город — Армянск, после чего связь с ним снова прервалась.

15 октября с родителями срочника связался незнакомец, который оказался соседом их сына по палате. Он сообщил, что Лажиев находится в Севастопольском военно-морском госпитале в тяжелом состоянии: практически не может ходить, почти не видит и его все время рвет. Сам Андрей по телефону рассказал семье, что потерял свой телефон и не помнит, как попал в госпиталь.

«Сосед по палате прислал нам фото Андрея. Мы его даже сначала на узнали. Зрелище было ужасное. На момент призыва в армию он весил больше 100 килограммов. А к тому моменту в госпитале он весил меньше 60 килограммов», — рассказал журналистам отец Андрея.

Андрей Лажиев до службы (слева) и во время нахождения в госпитале (справа).

Фото: «Север.Реалии»

Родители срочника пытались пообщаться с сотрудниками госпиталя, но те отказались с ними разговаривать. Тогда они решили сами поехать в больницу, но в учреждении им сообщили, что без специального разрешения их не пустят к сыну. Оперативно оформить это разрешение родителям Лажиева не удалось.

18 октября Николай написал заявление в Петрозаводскую гарнизонную прокуратуру и потребовал предоставить ему информацию о состоянии сына. 21 октября Андрей по телефону сообщил семье, что ему сделали МРТ головного мозга. 23 октября с семьей срочника связался врач-психиатр, который сказал, что «никакие жизненно важные органы» Андрея «не повреждены». Тогда же семья узнала, что их сына перевели из неврологического отделения госпиталя в психиатрическое.

«Врач нам сказал, чтобы мы не переживали, что Андрея поставят на ноги. До 26-го числа мы продолжали с сыном разговаривать по телефону, голос у него в общем нормальный был. Они мне сказали, что Андрей якобы так не хотел служить, что у него случилось что-то вроде нервного срыва. Они это назвали "синдром тоски по родине". Но еще психиатр сообщил, что на теле Андрея он заметил явные следы побоев», — рассказал Николай.

Каждый раз, когда родители пытались узнать у Андрея, как он попал в больницу, он говорил, что ничего не помнит. После их последнего разговора, 26 октября, срочник попал в реанимацию. Местный врач-реаниматолог по телефону сообщил родителям, что у Лажиева зафиксирован отек мозга и кровоизлияние.

1 ноября родители срочника наконец получили разрешение на посещение сына. Но когда они были в аэропорту Домодедово 2 ноября, им сообщили, что Андрей умер. Вскоре после этого с Николаем в телеграме связался мужчина, который представился «командиром по воспитательной работе» Виктором, и прислал ему справку о смерти сына. В ней было сказано, что Андрей скончался в результате отека головного мозга и внутреннего кровоизлияния в ствол мозга.

«В Домодедово нас развернули – сказали, возвращайтесь домой, вы ему уже не поможете, мы вас не пустим. Дальше будет врачебная комиссия, вскрытие. Нам четко сказали, и дежурный врач, и реаниматолог: в часть вы не попадете. Я связывался с петрозаводским военкоматом, думал, может, они что-то смогут сделать. Но там мне ответили то же самое: возвращайтесь, и все», — рассказал Николай.

Семья до сих пор не знает, что случилось с их сыном. Николай считает, что Андрея могли избить, требуя, чтобы он подписал контракт с Минобороны. «Как мне сын рассказывал, после 21 сентября им каждый день там предлагали подписать контракт. Каждый день. Контракт, контракт, контракт. Я ему говорил: ты только не подписывай. Он не подписал. Но есть информация, что контракты якобы заставляли подписывать побоями. И я такого не исключаю», — сказал он.

В петрозаводском военкомате родителям Лажиева сообщили, что тело их сына привезли в морг Ростова-на-Дону. Однако через 20 дней родственники так и не смогли получить его. Теперь в том же военкомате им говорят, что никаких официальных документов о смерти их сына нет.

По словам Николая, недавно с ним связались из Буденновской гарнизонной прокуратуры, куда он отправлял один из запросов. «Сказали: мы не можем найти вашего сына, сообщите, пожалуйста, где сейчас находится ваш сын и номер части, где он служил. Это как вообще?», — рассказал Николай.

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