Россия заняла второе место по количеству запросов об удалении контента. На первом месте оказался Китай — Microsoft

За первое полугодие 2023 года Россия заняла второе место по количеству запросов об удалении контента. Об этом отчиталась компания Microsoft, обратила внимание «Роскомсвобода».

За первые шесть месяцев 2023-го Microsoft получила 1701 запрос, из них 477 поступили из России. На первом месте по количеству запросов об удалении контента оказался Китай (1105), на третьем — Франция (54). Запросы касались таких сервисов Microsoft, как Bing, OneDrive, Bing Ads и MSN.

Также за первое полугодие 2023-го компания получила 9,7 миллиона запросов на удаление почти 300 миллионов ссылок из результатов поисковой системы Bing — из-за нарушения авторского права. Почти все эти ссылки были удалены.

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