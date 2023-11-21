Суд в Москве заочно арестовал Надежду Толоконникову

Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

1 ноября Бабушкинский суд отказал следствию в заочном аресте Толоконниковой, после чего прокуратура обжаловала это решение в Мосгорсуде.

1 марта стало известно, что на Надежду Толоконникову завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Правозащитник Павел Чиков сообщал, что поводом для преследования стали ее посты в соцсетях, но какие именно — неизвестно. В конце марта Толоконникову объявили в федеральный розыск.

В 2012 году Толоконникову и еще двух участниц группы Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам колонии по делу о «хулиганстве». Они исполнили «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони!» в Храме Христа Спасителя. После этого в российском уголовном кодексе появилась статья об оскорблении чувств верующих.

Сейчас Надежда Толоконникова живет в США. В 2021 году Минюст внес ее в список «иноагентов».

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