Минобрнауки запросило у РАН список участников международных мероприятий за 2023 год

Минобрнауки направило в институты Российской академии наук письмо с требованием подготовить поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

Как отмечает издание, это делается «в целях формирования плана участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории РФ и иностранных государств в 2024 году и подготовки справочных материалов».

В министерстве потребовали собрать «детализированные сведения» об участниках международных научных мероприятий как с российской, так и с иностранной стороны. Институты РАН должны будут указать полные официальные названия мероприятий, «контингент участников», их количество, а также список стран, из которых они приехали. Также Минобрнауки требует предоставить пофамильный список сотрудников институтов, участвовавших в конференциях.

Собеседник «Ведомостей» в одном из институтов Сибирского отделения РАН сообщил, что в Российской академии наук давно существует практика подготовки ежегодных отчетов для Минобрнауки о работе ученых. По его словам, обычно в министерство предоставляют программы прошедших конференций. Однако ранее от РАН никогда не требовали пофамильных отчетов с информацией о том, на какие конференции ездили определенные сотрудники и сколько там присутствовало иностранцев, добавил он.

Другой собеседник издания сказал, что институты РАН каждый год сдают в Минобрнауки отчеты, в которых подробно расписывается информация об участии ученых в мероприятиях, а также количество опубликованных ими статей.

Ранее издание «Можем объяснить» сообщало, что Минобрнауки разослало в российские вузы письмо с требованием предоставить ему личные данные студентов и преподавателей, которые участвовали в международных научных мероприятиях в России и за границей в 2023 году.

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