Глава политбюро ХАМАС заявил, что они близки к достижению перемирия с Израилем 

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил агентству Reuters, что они близки к достижению соглашения о перемирии. ХАМАС передал свой ответ посредникам из Катара. Заявление группировки также появилось в телеграм-канале ХАМАС. Детали соглашения не раскрываются.

В интервью «Аль-Джазире» другой представитель ХАМАС Иззат эль-Решик заявил, что переговоры были сосредоточены на определении продолжительности перемирия, договоренностях о доставке помощи в Газу и условиях освобождения израильских заложников. По его словам, обе стороны освободят женщин и детей.

The Washington Post ранее также сообщал, что Израиль и ХАМАС «близки к перемирию». По данным источников AFP, предварительная сделка включает в себя прекращение огня на пять дней и ограничение воздушных операций ЦАХАЛ над южной частью сектора Газа.

Кроме того, могут быть освобождены от 50 до 100 заложников, взятых в плен при нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. В обмен на это около 300 палестинцев будут освобождены из израильских тюрем.

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