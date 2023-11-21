Минюст внес «Гражданский совет», помогающий российским добровольцам присоединиться к украинской армии, в список «нежелательных» организаций

Министерство юстиции внесло базирующийся в Польше «Гражданский совет» (Civil Council) в список «нежелательных» организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Гражданский совет» работает около года, он помогает российским добровольцам присоединиться к украинской армии. Ранее организация сотрудничала с «Русским добровольческим корпусом», однако в мае представитель РДК заявил, что «Гражданский совет» не имеет к ним отношения. Сейчас, как пишет «ОВД-Инфо», организация участвует в подготовке «Сибирского батальона».

По данным Sota, «Гражданским советом» руководят Денис Соколов и Анастасия Сергеева. Соколов называл организацию «вооруженной оппозицией» и говорил, что она объединяет людей, выбравших вооруженную борьбу на стороне ВСУ. «Мы — сопротивление внутри страны вот в этой войне. Наша задача — помочь украинцам […] выгнать оккупантов с их земли и потом освободить уже свою родину, каждый — свою, как он это понимает», — говорил он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.