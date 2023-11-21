Министра здравоохранения Омской области, который в 2020 диагностировал Навальному «нарушение обмена веществ» после отравления, уволили с должности 

Губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал состав нового регионального правительства, куда не вошел Александр Мураховский — вместо него на должность министра здравоохранения назначили советника губернатора Артем Наркевич.

Александр Мураховский возглавил минздрав Омской области 9 ноября 2020 года. До этого он был главным врачом больницы скорой помощи №1 — туда 20 августа 2020 года доставили Алексея Навального, когда он впал в кому во время перелета из Томска в Москву.

Самолет экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали в омскую клиническую больницу скорой помощи №1. Консилиум врачей в Омске пытался поставить диагноз политику, а затем передали его бригаде врачей из Германии, которые на специальном медицинском борте вывезли его в берлинскую клинику «Шарите». Специалисты этого учреждения позднее сообщили, что Навальный был отравлен.

В апреле этого года Александр Мураховский получил штраф в 12 тысяч рублей из-за срыва поставок медоборудования по нацпроекту «Здравоохранение» после проверки областной прокуратуры. Это повторный штраф для него по той же статье – в 2022 его штрафовали на 10 тысяч рублей.

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