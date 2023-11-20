«Вкусвилл» выкупил бренд и активы кафе «Андерсон»

Сеть магазинов «Вкусвилл» объявила о завершении 16 ноября сделки по покупке бренда «Андерсон» и его основных активов.

В пресс-релизе отмечается, что «Вкусвилл» собирается продолжать развитие сети семейных ресторанов в России. Управляющий по качеству и закупкам сети магазинов Евгений Римский заявил, что покупка «Андерсона» позволит «Вкусвиллу» усилить свои позиции в области общественного питания.

Источники на ресторанном рынке утверждают, что «Вкусвилл» давно искал активы на ресторанном рынке для приобретения, а основательница сети Анастасия Татулова могла захотеть выйти из бизнеса из-за «административного давления». Весной 2022 года она покинула пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, пояснив, что эта работа «стала попросту опасна» для неё и её близких. В июне к ней домой приходили сотрудники Следственного комитета для проведения «опроса». В ноябре прошлого года она сообщала о масштабных проверках во всех кафе сети.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость фабрики-кухни и бренда «Андерсон» в 600–800 млн руб., сообщает «Коммерсантъ». По оценке аналитика, в 2022 году вся сеть кафе получила 2,5 млрд руб. выручки без НДС. Татулова в 2020 году оценивала свой бизнес более чем в 1 млрд руб.

Сеть «Андерсон» была основана в 2009 году предпринимательницей Анастасией Татуловой. Сейчас она представляет собой крупнейшую в России сеть семейных кафе. Бренд имеет свою кондитерскую фабрику и 40 заведений, которые работают по франшизе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Архангельске, Воронеже и Казахстане.

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