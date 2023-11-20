В Подмосковье за сутки сбили два беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

О первом сбитом беспилотнике он написал в своем телеграм-канале в ночь на 19 ноября. «Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет», — сообщил он.

Вечером 19 ноября Собянин написал о втором сбитом дроне. По его словам, атака беспилотника, летевшего на Москву, была отражена силами ПВО в городском округе Электросталь. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

О перехвате беспилотников в небе над Подмосковьем также сообщало Минобороны России. В свою очередь, телеграм-канал Mash писал, что обломки одного из дронов упали на Горьковское шоссе, повредив один автомобиль.

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