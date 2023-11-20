Обвиняемый в краже пытался передать марихуану своему сообщнику прямо в здании суда — прокуратура

Житель Верхней Пышмы, обвиняемый в краже, передал наркотики сообщникам прямо в здании суда. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчина, чье имя не называется, в мае 2023 года прибыл в Верхнепышминский городской суд для участия в судебном заседании. Его обвиняли в разбойном нападении и серии краж.

Во время перерыва, проходя мимо камеры, где сидели другие арестованные и соучастники вменяемых ему преступлений, мужчина бросил им сверток с марихуаной.

В сообщении прокуратуры отмечается, что мужчина не обратил внимание на камеры. Также он проигнорировал присутствие сотрудников конвойной службы.

«Его действия были замечены сотрудниками конвоя и суда, в связи с чем довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось. Осужденный был задержан в зале суда», — сообщили в ведомстве.

В итоге его признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в административном здании. Обвиняемый, как сообщается, признал вину. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде семи лет и 45 дней. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.

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