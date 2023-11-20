Две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков

Песни «Опиум для никого» и «Моряк» группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Об этом сообщили солист группы Глеб Самойлов и продюсер коллектива Антон Чернин.

«Не прошло и 30 лет с выхода этой песни [«Опиум для никого»] в свет, Госнаркоконтроль признал ее, наконец, пропагандой наркотиков. Поэтому ее исполнение приравнено к преступлению», — сказал Самойлов во время одного из выступлений.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — процитировал Глеба Самойлова Антон Чернин на своей странице в фейсбуке, пишет «Коммерсантъ».

Песни «Опиум для никого» и «Моряк» были записаны в 1990-х. Группа «Агата Кристи», в которую входили, в частности, братья Глеб и Вадим Самойловы, распалась в 2008 году. Тем не менее, музыканты продолжают исполнять песни из ее репертуара по-отдельности на своих концертах.

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