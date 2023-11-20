МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

МВД России объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу (Сусана Джамаладинова). Соответствующую карточку в базе ведомства обнаружила «Медиазона».

По данным издания, российские власти обвиняют Джамалу в распространении «фейков» о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК). В розыск ее объявили еще в октябре, а в ноябре российский суд ее заочно арестовал.

В 2016 году Джамала, представлявшая Украину, победила в конкурсе «Евровидение», выступив с песней о сталинской депортации крымских татар. Также она не раз осуждала российскую аннексию Крыма.

В апреле 2022 года «Известия» без указания источника писали, что Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет.

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