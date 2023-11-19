Жительницу Советска задержали по подозрению в попытке поджога военкомата

В Советске Калининградской области задержали женщину по подозрению в попытке поджога здания местного военкомата. Об этом сообщает «Новый Калининград».

«С ней проводят следственные действия. Установлена ее личность, мотивы и подробности подготовки к преступному действию выясняются», — сказал изданию руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Другие подробности «Новый Калининград» не приводит.

По данным телеграм-канала «Инцидент-Советск», женщина подошла к военкомату в 13:49 по местному времени и бросила бутылку с зажигательной смесью в здание. В посте говорится, что ее кто-то координировал по телефону, после попытки поджога она скрылась. Телеграм-канал утверждает, что задержанная работает поваром в местном детском саду.

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