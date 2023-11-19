Путин планирует участвовать в виртуальном саммите G20

Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20, который пройдет 22 ноября. Об этом сообщили во время программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1»

«Путин на следующей неделе, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите G20 и – значит – это может быть первое за последние месяцы мероприятие с участием и западных лидеров», – написал в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Ранее о подготовке Путина к участию в виртуальном саммите говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

И виртуальный, и очный саммит, который прошел в Нью-Дели в сентябре, организует Индия. От России в нем участвовал глава МИД России Сергей Лавров. Песков объяснял это насыщенным графиком Путина. «Вы знаете, что президент дистанционно участвовал в БРИКС. Сейчас действительно насыщенный график. Главный акцент на специальную военную операцию», — сказал он.

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