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Новости

На сибирские регионы обрушился ураган

13:05 • 19.11.2023

На ряд регионов Сибири обрушился мощный ураган. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в Красноярском крае энергетики устраняют последствия штурмового ветра. В нескольких микрорайонах Красноярска и поселке Емельяново отключилось электричество. 

На Алтае из-за погодных условий ряд населенных пунктов тоже остались без света. Помимо этого, ветер повалил рекламные щиты и деревья. Ряд поездов и электричек задержались.

В Кузбассе ураган перевернул остановки и сорвал крыши со зданий. В Новокузнецке дерево упало на проезжавшую машину. Источник издания NGS42.RU сообщает о двух погибших, но официально эта информация не подтверждена. В Новокузнецке вывеска упала на женщину, ее госпитализировали.

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