Крупные компании, включая Apple и Disney, отказались от рекламы в соцсети X из-за слов Маска о евреях

Крупные компании, включая Apple и Disney, отказались от рекламы в соцсети X из-за слов ее владельца Илона Маска о евреях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Приостановить размещение рекламы в социальной сети X также, по данным издания, решили Paramount, Sony Pictures, Warner Bros., Discovery, Lionsgate и IBM. При этом Apple и Disney являются, по словам самого Маска, крупнейшими рекламодателями платформы.

Ранее на этой неделе Маск прокомментировал пост одного из пользователей, который написал, что «еврейские общины распространяют именно такую диалектическую ненависть к белым, которую хотят, чтобы люди прекратили использовать против них».

«Вы сказали чистую правду», — ответил на этот пост Маск.

Слова Маска осудили в Белом доме. «Недопустимо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в истории Америки, в любое время, тем более через месяц после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста», — заявил пресс-секретарь Эндрю Бейтс.

В свою очередь, гендиректор X Линда Яккарино написала, что социальная сеть борется с проявлениями антисемитизма и дискриминации. «Этому нет места нигде в мире — это уродливо и неправильно», — подчеркнула она.

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