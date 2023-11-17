Двое журналистов «Росдержавы» приговорены к 9,5 и 10,5 годам колонии строгого режима

Люберецкий городской суд приговорил к десяти с половиной годам колонии строгого режима журналиста «Росдержавы» Александра Дорогова и к девяти с половиной годам колонии строгого режима его коллегу Яна Кателевского. Обоих признали виновными в вымогательстве (статья 163 УК). Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

По версии следствия, обвиняемые вымогали у инспектора ДПС Павла Горохова более миллиона рублей за отказ от публикации «дискредитирующих» его материалов. В ходе процесса прокурор просил назначить Дорогову и Кателевскому 12 и 10 лет колонии строгого режима соответственно.

Оба журналиста своей вины не признали. По их словам, дело против них было сфабриковано, а преследование связано с профессиональной деятельностью. Кателевского и Дорогова отправили под стражу в июне 2020 года и с тех пор находятся в СИЗО.

В их деле есть третий обвиняемый — Дмитрий Филимонов. Он активно сотрудничал со следствием и дал показания против себя, а также двух других фигурантов. Благодаря этому на время следствия ему назначили в качестве меры пресечения подписку о невыезде, а позже суд приговорил его к семи годам колонии условно с испытательным сроком в четыре года.

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