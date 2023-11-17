Зеленский опубликовал фото украинских военных на левом берегу Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале несколько фото украинских военных, высадившихся на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость!» — подписал он эти кадры.

Ранее 17 ноября представители ВСУ заявили об успешном проведении десантных операций на левом берегу Днепра и создании там новых плацдармов. В частности, об этом сообщил официальный телеграм-канал Генерального штаба украинской армии.

«Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.д., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения. Продолжаются тяжелые бои», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ пояснили, что одна из основных целей этих операций — оттеснить российские войска от Днепра, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения на правом берегу реки. «Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона — тем лучше», — отметили там.

Кроме того, в сообщении Генштаба говорится, что российская армия несет тяжелые потери, пытаясь вытеснить бойцов ВСУ с занятых на левом берегу Днепра плацдармов.

«Враг пытается выбить украинских воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти ежедневно захватчики осуществляют от 4 до 10 таких попыток. Как следствие, в результате значительных потерь враг вынужден перебрасывать подразделения с других направлений», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ утверждают, что с начала проведения украинской армией десантных операций в Херсонской области российские войска потеряли там более 1200 человек убитыми и более 220 человек ранеными. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить в этом районе 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 автомобилей, 48 боевых бронированных машин, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, четыре командных пункта и 29 складов с боеприпасами.

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