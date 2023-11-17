В Коми перевозчики и предприниматели отказываются от Z-символики. На это в своем телеграм-канале пожаловался глава региона Владимир Уйба.

«Выйдите на улицу, посмотрите — сколько машин вы увидите с надписями: “За наших”, “За Россию”, “За Победу”? Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают: „А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!“ Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют», — написал он.

По словам Уйбы, возвращающиеся с фронта военные не раз говорили ему, что в регионе слишком мало провоенной символики.

Он также пожаловался, что региональные бизнесмены просят денег за размещение провоенной агитации и символики. Так, по словам Уйбы, один неназванный предприниматель согласился установить такой баннер в Сыктывкаре лишь на 20 дней и по тарифу две тысячи рублей в сутки. «И этот рекламодержатель живет среди нас. И мы ему говорим: „Здравствуй, дорогой, уважаемый!“ Никакой он не уважаемый и никакой он не дорогой. Потому что никакой он не патриот и не гражданин России. Для него важнее нажива», — возмутился Уйба.

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