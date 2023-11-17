Песков заявил о необходимости цензуры в России в военное время

В России в то время, когда она ведет войну, должна существовать цензура. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «МГИМО 360».

«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти, — сказал он. — Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура и должны быть определённые правила, которые были бы неприемлемы в обычное, мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом».

При этом Песков не смог ответить на вопрос, где находится грань между критикой так называемой «специальной военной операции» и «дискредитацией» российской армии. Пресс-секретарь российского президента лишь сказал, что «она очень тонкая». По словам Пескова, он бы «десять раз подумал», прежде чем критиковать Вооруженные силы России.

Пресс-секретарь российского президента также сказал, что, по его мнению, следующий лидер России должен быть «таким же», как Владимир Путин: «Или другим, но таким же». Песков отметил, что Путин еще официально не говорил о своем выдвижении на выборы 2024 года, но сам пресс-секретарь российского лидера «искренне надеется», что он это сделает.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.