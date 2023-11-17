Госдума одобрила повышение пошлин на загранпаспорта нового образца

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий повышение пошлин на заграничные паспорта нового образца — они биометрические, срок их действия десять лет. Законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Размер пошлин увеличится с 1 июля 2024 года. Она составит шесть тысяч рублей, а для детей до 14 лет — три тысячи. Сейчас размер пошлины на загранпаспорт нового образца — пять тысяч рублей (2,5 тысячи рублей — для детей).

Помимо этого, вырастет стоимость разрешения на временное проживание (с 1,6 тысячи до 1920 рублей) и вида на жительство (с пяти до шести тысяч рублей).

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