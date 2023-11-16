Канада сняла санкции с бизнесмена Олега Бойко. Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

По данным издания, из санкционных списков Бойко исключили по рекомендации министра иностранных дел Канады. При этом что конкретно стало основанием для снятия санкций, не уточняется. Ранее адвокаты Бойко утверждали, что он «не имеет никакого бизнеса в Канаде, не является лицом, связанным с властными структурами и государственными органами России, не принимает участия в политических процессах».

«Мы безусловно рады тому, что санкции в отношении бизнесменов, не имеющих отношение к политике, постепенно снимаются, это говорит об уравновешенной и справедливой позиции стран в отношении бизнеса», — цитирует Forbes Russia неназванного защитника Бойко.

Олег Бойко — владелец сети косметических магазинов «Рив Гош» и телеканала Fashion TV, а также сооснователь инвестиционной группы Finstar Financial Group. В рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes он занял 100-е место с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

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