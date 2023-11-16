Двоих топ-менеджеров «Балтики» задержали по делу о передаче Carlsberg брендов российской компании — «Фонтанка»

Силовики задержали двоих топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика», их заподозрили в попытке передать Carlsberg права на бренды российской компании. Об этом сообщили источники «Фонтанки».

По данным издания, накануне Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ провело около 15 обысков в офисе пивоваренной компании и у ее топ-менеджеров. Это было связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Предполагается, что суд сегодня изберет меру пресечения двум задержанным топ-менеджерам «Балтики».

По версии следствия, аффилированные с Carlsberg зарубежные структуры получали право на аренду российских брендов «Балтики», продукцию под которыми выпускают и некоторые предприятия за рубежом. «Фонтанка» пишет, что они завладели правами сразу на 40 лет.

Ущерб, нанесенный «Балтике», оценивается в 100 млн рублей. По данным издания, эта сумма может измениться.

Ранее гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил российские власти в краже бизнеса. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину датская пивоваренная корпорация пыталась продать свою дочернюю компанию «Балтика» в России. В июне 2023 года Carlsberg Group объявила, что нашла покупателя. Однако меньше чем через месяц президент России Владимир Путин приказал временно арестовать долю Carlsberg и передать активы Росимуществу.

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