Призывал ли Сергей Гуриев к санкциям против всех россиян? 

Исходный текст

«Мы в принципе отдаем предпочтение некоторому краткосрочному попустительству в отношении оттока капитала из России при условии, что может быть предоставлена ​​полная информация о происхождении средств, а их владелец не находится под санкциями. <...> Поскольку финансовая система России будет все более изолированной, если война продолжится — и контроль над движением капитала, скорее всего, вернется, — это окно возможностей для перевода денег за границу должно поддержать “эффект закрытия распродажи”, чтобы выводить средства из России, пока это еще возможно.

Оригинал: Here, we favor in principle a somewhat permissive attitude in the short term towards capital outflows from Russia, provided that full information about the origin of funds can be given and the transfer is not from a person subject to sanctions. <...> And since Russia’s financial system will be increasingly isolated if the war continues – with capital controls likely to return – this window of opportunity to transfer abroad should support a “closing down sale” effect, to take funds out of Russia while it is still possible.