Призывал ли Сергей Гуриев к санкциям против всех россиян? 

В твиттере появился список «разработчиков санкций для держателей российских паспортов». В него наряду с другими экспертами попали и известные российские экономисты: бывший ректор РЭШ Сергей Гуриев и бывший замминистра финансов Сергей Алексашенко. «Холод» изучил документы, о которых все говорят, и узнал, действительно ли экономисты предлагают то, что им приписывают, и влияет ли их работа на санкции.

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Что за Стэнфордская группа?

13 ноября пользовательница твиттера Ирина Куклина привела выдержки из аналитических записок Стэнфордской международной рабочей группы, в которых в качестве составителей, помимо украинских и европейских экспертов, указаны экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко. Гуриева она называет «одним из разработчиков усиленных финансовых санкций для держателей российских паспортов».

Стэнфордская международная рабочая группа по санкциям против России, или группа Ермака-Макфола, появилась в марте 2022 года. Как указывают украинские СМИ, команда экономистов из разных стран была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Однако Сергей Гуриев в разговоре с журналистами «Медузы» заявил, что инициировал создание группы бывший посол США в России Майкл Макфол, который сейчас возглавляет Институт международных исследований Стэнфордского университета.

На сайте группы говорится, что эксперты собрались вместе, чтобы «рекомендовать новые экономические и другие меры для оказания давления на президента России Владимира Путина, чтобы тот прекратил вторжение в Украину как можно скорее и восстановил территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах».

Всего в группу входят 60 человек из России, Украины, США и ЕС. Первые рекомендации группы были опубликованы 19 апреля 2022 года. Сейчас на сайте можно прочесть уже 14 документов с рекомендациями по санкциям, а также статьи о том, какой эффект международные ограничения оказывают на российскую экономику.

Так, например, в статье Сергея Гуриева от 23 августа 2023 года «Санкции против России работают» говорится, что «торговые санкции подорвали производственный потенциал России. Изолированная от Запада и потерявшая сотни тысяч рабочих в результате войны и эмиграции, российская экономика просто не может производить столько, сколько хочет Путин».

Получается, участники группы действительно разрабатывают санкции?

Вопрос в том, что называть разработкой санкций.

Члены группы не работают в органах власти и напрямую не могут повлиять на принимаемые меры. Их работа носит скорее рекомендательный характер, однако их оценки действительно могут учитывать ответственные лица.

В разговорах с журналистами и в публичных заявлениях в социальных сетях участники рабочей группы подтверждают, что считают санкции против России правильной стратегией и в своей работе стараются предложить меры, которые помогут лишить ресурсов российский военно-промышленный сектор и остановить войну.

Сергей Гуриев утверждает, что работа группы не зависит от правительственных или неправительственных организаций. Он обращает внимание, что доклады публикуются в открытом доступе, после чего их могут изучить люди, ответственные за принятие и осуществление санкций против России (участница группы Анастасия Федык говорила, что они сами направляют свои рекомендации властям).

Доклады Стэнфордской группы носят рекомендательный характер и действительно не всегда учитываются при принятии решений об антироссийских санкциях — считает заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

По его оценкам, группа больше влияет на американские санкции, нежели на европейские.

«У FSI (Freeman Spogli Institute. — Прим. “Холода”) есть council members — совет, где, если я не ошибаюсь, присутствуют люди, которые напрямую оказывают влияние на выработку политических решений. <…> То есть это очень влиятельный think tank, в котором находятся бывшие чиновники и крупные корпораты, которые оказывают влияние на выработку решений напрямую», — поясняет Шуманов.

На европейские санкции рекомендации Стэнфордской группы, по словам Шуманова, влияют гораздо меньше. Однако европейские чиновники, вероятно, консультируются с Гуриевым лично: «Я думаю, что с ним, как уважаемым экспертом, консультируются на предмет последствий: будут ли такие действия, скажем так, иметь негативный эффект для обывателя, насколько такие решение будут иметь последствия. Конечно же, Гуриев нарасхват сейчас и в том числе при выработке решений против России, учитывая его антивоенную позицию и статус известного человека».

Экономисты правда выступают за санкции против обычных россиян?

Через несколько часов после публикации треда внимание на него обратили сотрудники SVTV NEWS (медиапроект Михаила Светова), опубликовав новость под заголовком «Стали известны имена архитекторов санкций против России». Ими авторы проекта назвали экономистов Сергея Гуриева, Сергея Алексашенко, Элину Рыбакову и бывшего посла США в России Майкл Макфола. В качестве иллюстрации авторы использовали скриншоты одного из документов Стэнфордской рабочей группы — аналитической записки №11.

В документе приведен ряд предложений по усилению санкций против России. Например, рекомендации признать РФ государством — спонсором терроризма, ввести обязательный сбор на восстановление Украины для россиян, подающих документы на визы в ЕС, или же объявление полного запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. Также в документе говорится о необходимости строже следить за выдачей карт Visa и Mastercard россиянам, которые открывают счета в зарубежных банках на основании фальшивых документов.

Публикация вызвала волну ненависти к участникам рабочей группы. В соцсетях на экономистов посыпались оскорбительные комментарии. Больше всего внимания вызвали якобы прозвучавшие рекомендации не выдавать россиянам визы и банковские карты — эта тема давно беспокоит как уехавших, так и живущих в России. В соцсетях по-прежнему распространяют скриншоты из инициатив, которые якобы посвящены этим требованиям — это записки №4 и №11. Однако здесь можно говорить о трудностях (или намеренном искажении) перевода.

Например, в оригинале документа (записка №11) фраза, посвященная банковским карточкам, звучит следующим образом: «Мы также рекомендуем Visa и Mastercard предотвращать необоснованную выдачу карт гражданам России в других странах на основании поддельных документов о резидентстве, например, требуя от заявителей предоставить дополнительное подтверждение места жительства наряду с национальным кодом или номером страховки». При этом авторы SVTV NEWS перевели ее так: «Ограничить выдачу иностранных карт Visa и Mastercard под предлогом “ненадежных и поддельных данных” о регистрации за рубежом».

Оригинал на английском языке We also recommend that Visa and Mastercard prevent unwarranted issuance of cards to Russian citizens in other countries on the basis of fake documentation as residents, e.g., requiring applicants to provide additional proof of residency, alongside a national code or insurance number.

Цитируемая глава записки №4 посвящена давлению на российский банковский сектор. Авторы документа, анализируя эффективность санкций, приходят к выводу, что Россия может использовать «дружественные страны» и их банковскую систему для вывода средств и обхода санкций.

Критики документа считают, что таким образом авторы призывают перестать выдавать карты россиянам и отказаться от приема платежной системы «Мир». Однако в документе нет рекомендаций по подобным ограничениям, а его авторы, напротив, призывают способствовать выводу российских денег за рубеж и использовать временно ослабленный контроль за перемещением денег со стороны Центрального Банка России как «окно возможностей».

Исходный текст «Мы в принципе отдаем предпочтение некоторому краткосрочному попустительству в отношении оттока капитала из России при условии, что может быть предоставлена ​​полная информация о происхождении средств, а их владелец не находится под санкциями. <...> Поскольку финансовая система России будет все более изолированной, если война продолжится — и контроль над движением капитала, скорее всего, вернется, — это окно возможностей для перевода денег за границу должно поддержать “эффект закрытия распродажи”, чтобы выводить средства из России, пока это еще возможно. Оригинал: Here, we favor in principle a somewhat permissive attitude in the short term towards capital outflows from Russia, provided that full information about the origin of funds can be given and the transfer is not from a person subject to sanctions. <...> And since Russia’s financial system will be increasingly isolated if the war continues – with capital controls likely to return – this window of opportunity to transfer abroad should support a “closing down sale” effect, to take funds out of Russia while it is still possible.

Впрочем, Сергей Гуриев, в разговоре с «Холодом» соглашается, что формулировка была выбрана неудачно: «В этом месте по смыслу документа должны быть примеры обхода финансовых санкций через третьи страны (как, например, действия дубайских банков), но выпуск карт Visa и Mastercard не имеет отношения к финансовым санкциям — это решения самих компаний. В любом случае это предложение — всего лишь наблюдение, а не призыв запретить выпуск банковских карт для россиян. Все рекомендации этого доклада представлены на странице 3 — и там речь не идет ни о каких санкциях против российских граждан».

Что говорят сами экономисты?

В разговоре с журналистами «Медузы» Гуриев заявил, что некоторые инициативы, которые ему приписывают, излагаются в документах, к которым он не имеет никакого отношения.

«Возможно, я не успел ознакомиться со всеми сегодняшними постами, но в докладах рабочей группы речь идет о технологических санкциях против экспорта в Россию товаров военного или двойного назначения, нефтяных и финансовых санкциях — направленных на ограничение доходов российского бюджета и возможностей российских банков для обхода [уже введенных] технологических санкций. Я всегда поддерживал и продолжаю поддерживать такие санкции. Я хорошо понимаю, что, пока путинский режим находится у власти, он будет стараться перекладывать бремя санкций на простых россиян. Но это вина не западной коалиции, которая стремится остановить войну, а Путина, который взял российский народ в заложники», — пояснил Гуриев «Медузе».

Гуриев также добавил, что никогда не рекомендовал вводить санкции об отмене виз, не допускать российские автомобили, запрещать россиянам открывать счета и обслуживать банковские карты. «Такие предложения я действительно не поддерживаю — о чем много раз говорил и писал», — сказал Гуриев в разговоре с «Холодом».

Всего, по словам Гуриева, он участвовал в работе над пятью инициативами из 15: первой, второй, третьей, четвертой и четырнадцатой. Действительно, среди аналитических записок, опубликованных на сайте Стэнфорда, его имя фигурирует только в первых четырех документах. Пакет предложений №14 на странице не представлен.

В работе над запиской №11, вызвавшей больше всего обсуждения и попавшей в публикацию SVTV NEWS, Гуриев не участвовал, но под ней есть подпись Сергея Алексашенко.

Алексашенко, в ответ на обвинения в том, что он якобы выступает за то, чтобы россиянами отказывали в визах, заявил, что никогда эту конкретную инициативу не поддерживал и считает «глупой и вредной». Свою подпись он объяснил «спецификой работы в группе»: «У каждого есть свое авторское мнение, а есть необходимость выпустить общий документ. Можно найти один пункт из 100, который сформулирован не так, как ты считаешь правильным, и отказаться от подписания. А можно на это не обратить внимание (пожертвовать самолюбием)».

За что критикуют антироссийские санкции?

Санкции против России нередко подвергают критике, потому что они часто бьют не по возможностям Путина продолжать войну, а по обычным россиянам. У держателей российских паспортов уже появились сложности с получением шенгенских виз, оформлением банковских карт за рубежом или въездом на территорию ЕС на машине.

Например, в сентябре вышла очередная резолюция Европарламента, в которой говорилось о необходимости пересмотреть подход властей ЕС к введению ограничительных мер. В частности, было предложено перестать конфисковывать у въезжающих на территорию ЕС россиян автомобили и личные вещи, так как «чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент».

Кроме того, власти некоторых европейских стран отказываются исполнять санкции против России, которые могут нанести вред экономике их государств.