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Богдан Бакалейко
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Год назад доллар стоил около 75 рублей. Прямо как сегодня
Кажется, что санкции и война совсем не повлияли на курс. А как на самом деле?
20.02.2023
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