Прокуратура запросила 14 лет колонии для журналистки Александры Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка»

Обвинение попросило суд приговорить к 14 годам колонии журналистку Александру Баязитову по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Другую фигурантку дела, медиатехнолога Ольгу Архарову прокурор попросил приговорить к 13 годам колонии.

Процесс над Баязитовой и другой фигуранткой дела Ольги Архаровой проходит в закрытом режиме. Агентство уточняет, что процесс закрыли по просьбе потерпевшего.

Баязитовой и Архаровой вменяют в вину вымогательство денег у Ушакова за есть отсутствие негативной информации о тех или иных людях. Они вину не признали.

Третья фигурантка дела Инна Чурилова пошла на сделку со следствием и заключила досудебное соглашение. Летом ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

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