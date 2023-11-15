На задержанную после заседания по делу Саши Сколиченко активистку составили протокол о неисполнении требовании пристава

На Ануш Панину, задержанную после заседания по делу художницы Саши Сколиченко, составили протокол о неисполнении требования судебного пристава (часть 2 статьи 17.3 КоАП). Об этом «ОВД-Инфо» сообщила ее знакомая.

Активистке грозит штраф до трех тысяч рублей.

Панину задержали в Василеостровском суде накануне. «Бумага» писала, что ей заломили руку и отвели в «служебное помещение для составления протокола». Активистку задержали после того, как она отказалась уходить из суда сразу после заседания. До его начала активистку ударили головой об пол, потому что она не вышла из коридора перед залом заседания.

Правозащитник Динар Идрисов вызвал Паниной скорую. В Мариинской больнице у нее зафиксировали травмы плечевого сустава и мягких тканей головы.

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