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Журналиста пермского издания с гражданством Казахстана депортировали вопреки приостановке аннулирования ВНЖ

12:41 • 14.11.2023

Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России в Казахстан, несмотря на решение суда о приостановке аннулирования ВНЖ. Об этом пишет само издание.

Журналист с 9 ноября находился в камере Центра временного содержания иностранных граждан. Накануне около 20:00 туда пришли сотрудники правоохранительных органов и объявили о депортации журналиста. Его отвезли в аэропорт Екатеринбурга, откуда отправили в Казахстан.  

При этом сегодня в должен был состояться процесс по делу об аннулировании ВНЖ Иваненко. 10 ноября решение об аннулировании было приостановлено, Свердловский районный суд истребовал материалы, на основании которых было принято решение о прекращении действия документа.

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