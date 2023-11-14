Тольяттинца приговорили к шести годам колонии по делу о порче плакатов с российскими военными

Жителя Тольятти Алексея Арбузенко приговорили к шести годам колонии общего режима из-за порчи плакатов с российскими военнослужащими. Об этом пишет 63.ru.

Тольяттинца признали виновным в «дискредитации» российской армии, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии следствия, Арбузенко вместе с сыном кидали камни и землю в изображения российских военных. Всего следствие установило пять эпизодов порчи плакатов. Происходящее попало на камеры наружного наблюдения, после чего Арбузенко задержали.

О деле стало известно в начале августа. Телеграм-канал «ЧП Самара» опубликовал видео с Арбузенко, где он говорит, что в июне-июле совершил акты вандализма по отношению «к плакатам с изображением военнослужащих российской армии, совершивших подвиг на территории Украины». Помимо этого, он сказал, что раскаивается и просит прощения у тех, чьи чувства его поступки могли задеть.

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